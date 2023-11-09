Polatlı'da Filistinlilere destek için kermes açıldı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından etkilenen Filistinlilere destek için hayır çarşısı kuruldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda açılan kermesin gelirleri Gazze'ye yardım olarak gönderilecek.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açılan kermeste, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dualar edildi.

Kermesin açılışında konuşan Polatlı Müftüsü Hayri Cihangeri, toplanan yardımlarla Filistinlilere bir nefes olmayı amaçladıklarını söyledi.

Geçen cuma günü ilçedeki camilerden 338 bin lira yardım toplandığını belirten Cihangeri, Polatlı halkına teşekkür etti.

Cihangeri, Filistin'deki zulme maruz kalanların yaralarını sarmak için ilçede el birliği, gönül birliği yaptıklarını dile getirerek, "Oradaki kardeşlerimizin elinden bir nebze olsun tutmaya gayret ettik. İsrail zulmünü kınıyoruz, lanetliyoruz. Gazze bizim geçmişimizdir, geçmişimize zulüm edilmesini kabul edemeyiz." diye konuştu.