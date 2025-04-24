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Polatlı'da Dolu Tarım Arazilerinde Zarar Verdi

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerinde ciddi zararlara neden oldu. İkindi saatlerinde başlayan dolu, ekili arazileri vurdu.

Polatlı'da dolu tarım arazilerinde zarara yol açtı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde etkili olan kısa süreli dolu yağışı, tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Ankara genelinde etkili olan yağışlı hava, Polatlı'da kendini dolu olarak gösterdi. İkindi saatlerinde başlayan ve kısa süre etkili olan dolu yağışı nedeniyle ekili tarım arazileri zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Güncel
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