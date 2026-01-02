Haberler

Bakan Şimşek: Satın Alma Yöneticileri Endeksi, Aralık Ayında 2025 Yılının En Yüksek Seviyesine Ulaştı

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aralık ayında Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin 2025 yılının en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, sanayi üretiminin 2026 yılında desteklenmesini beklediklerini açıkladı.

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) aralık ayında 2025 yılının en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, "İyileşen küresel görünüm, dezenflasyon süreci ile birlikte destekleyici yurtiçi finansal koşullar ve aktif sanayi politikalarımızın 2026 yılında sanayi üretimini desteklemesini bekliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından PMI aralık ayı verilerine ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, "Son iki ayda artarak imalat sanayisinde toparlanmanın sürdüğünü gösteren Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralıkta 2025 yılının en yüksek seviyesine ulaştı. İyileşen küresel görünüm, dezenflasyon süreci ile birlikte destekleyici yurtiçi finansal koşullar ve aktif sanayi politikalarımızın 2026 yılında sanayi üretimini desteklemesini bekliyoruz" dedi.

