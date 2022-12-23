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Gelin arabası gibi süsledikleri araçla gelip vurdular: Polis her yerde onları arıyor

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DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi'nde memur olan A.E.K.(28), husumetlilerinin, plakalarına 'Evleniyoruz, mutluyuz' yazısı takıp geldikleri otomobilden tabancayla açtıkları ateşle yaralandı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu önünde korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre plakalarında "Evleniyoruz, mutluyuz" yazısı bulunan otomobille gelen şüpheli ya da şüpheliler, husumetlileri A.E.K.'ye tabancayla 4 el ateş etti.

PLAKASINDA 'EVLENİYORUZ, MUTLUYUZ' YAZISI BULUNAN ARAÇLA GELİP VURDULAR

POLİS, ŞÜPHELİLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

A.E.K. yere yığıldı, şüpheliler ise kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla yakındaki Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen A.E.K. tedaviye alındı. Polis, plakasını gizledikleri otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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