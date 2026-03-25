'APP' plakasını değiştirmek için 150 TL 'hizmet bedeli' istendi; suç duyurusunda bulundu

KONYA'da, kamuoyunda 'APP' olarak bilinen plakasını değiştirmek için gittiği Karapınar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda kendisinden 'Hizmet bedeli' adı altında 150 TL alınan Furkan Baktemur, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nı suç duyurusunda bulundu.

Konya'da tüpçülük yapan Furkan Baktemur (28), aracının kamuoyunda 'APP' olarak bilinen plakasını değiştirmek için kent merkezindeki Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na gitti. Baktemur, burada yoğunluk olduğunu görünce, 100 kilometre mesafedeki Karapınar ilçesindeki Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na giderek plakasını değiştirdi. Ancak, iddiaya göre burada Oda tarafından 150 TL 'Hizmet bedeli' adı altında istenilen ek ücreti ödedi. Öte yandan Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası yetkilileri plaka değişimiyle ilgili herhangi bir ücretin talep edilemeyeceğini belirtti.

ODA HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Baktemur, kendisinden alınan 150 TL ek ücretin yasal olmadığını öğrenince, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilgili oda hakkında suç duyurusunda bulundu. Yaşananları anlatan Baktemur, şunları söyledi: "Karapınar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na giderek 'APP' plakamı değiştirmek için başvuru yaptım. Bir arkadaşım da yine plakasını değiştirmek için benimle birlikte gidip başvuru yaptı. Oradaki görevliler bizden 150 TL 'Hizmet bedeli' adı altında, ek ücret istediler. Arkadaşımla birlikte 150'şer TL parayı ödedik. O sırada plaka basımı gerçekleşirken, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nu aradık. İstenilen paranın yasal olup, olmadığını sorduk. Bize 'Bu para yasal değil' dediler. Hiçbir şekilde bizden böyle bir para talep edilemeyeceğini söylediler. Biz de plakaları teslim almak için tekrar gittiğimizde, görevlilere 'Bu parayı talep ediyorsunuz; ama bu paraya yasal mı?' diye sorduk. Bize 'Yasal, maliyeti kurtarmıyor' dediler. Daha sonrasında yaptığımız görüşmeyi video kaydını aldığımı söyledim. Bu kayıt ve diğer delillerle birlikte Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilgili Oda hakkında suç duyurusunda bulundum. Arkadaşım da aynı şekilde mağdur olduğu için o da suç duyurusunda bulundu. 150 TL cüzi bir miktar, bir kahve parası değil; ama yasal olmayan bu paranın başka kişilerden de alınmaması için hakkımızı aramak adına hukuki mücadele başlattık."

'HUKUKA AYKIRI'

Furkan Baktemur'un avukatı Hasan Yılmaz da "Müvekkilimiz arife günü plaka basım atölyesine gitmeden önce noterde resmi işlemlerini halletmiş, gerekli masraflarını yatırmıştır. Ona istinaden plaka basım atölyesine gitmiş ve orada birtakım hukuka aykırılıklarla karşı karşıya kalmıştır. Karapınar Şoförler Odası tarafından müvekkilim ve yanındaki diğer vatandaşlardan 150 TL civarında bir ek ücret istenmiş ve bu ücretin tarafımızca da yapılan görüşmelerde hukuka aykırı olduğu kanaatine varılmış, bunun üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Biz bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Yapılan işlem her ne kadar ufak bir rakam olarak gözükse de bu yapılan işlemin hukuka aykırı olduğunu, vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerektiğini, bu konuda yasal haklarının bulunduğunu, ilgili yerlere başvuru yapıp ödenen rakamların geri alınması noktasında yapılan eylemlerin suç içerdiğini, şikayet haklarının olduğunu vatandaşlarımıza söylemek isteriz "diye konuştu. DHA muhabirinin telefonla görüştüğü Karapınar Şoförler ve Otomobilciler Odası'ndan bir yetkili, ücretin plaka basımında kullanılan deforme olmayan kaliteli boya nedeniyle alındığını ve makbuzunun kesildiğini, standart boyalı plaka istenildiğinde ücret alınmadığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı