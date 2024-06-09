Üye Girişi
Haberler

Piraziz Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, Türkiye Şampiyonu Öğrencilerle Buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Piraziz Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, Espiye Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini tebrik etti. Ayyıldız, öğrencilerle birlikte rafting yaparak başarılarından gurur duyduğunu belirtti. Giresun'un da su sporlarında başarılı olabileceğini vurgulayan Ayyıldız, Türkiye şampiyonu olan öğrencileri kutladı.

Piraziz Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı Okul Sporları Rafting Gençler Türkiye Şampiyonu olan Espiye Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Ayyıldız, tebrik ettiği öğrencilerle Yağlıdere Deresi'nde rafting yaptı.

Gençlerin elde ettiği başarıdan gurur duyduğunu dile getiren Ayyıldız, "Onların azmi ve kararlılığı, hepimiz için birer ilham kaynağı. Gençlerimizin her zaman yanında olacağız ve onların gelişimini destekleyecek projelere imza atmaya devam edeceğiz." dedi.

Ayyıldız, rafting gibi bir su sporunun Giresun'da da gerçekleşmesinin münkün olduğuna vurgu yaparak,"Giresun'un ismi ön plana çıkabilir ve burada da önemli başarılar elde edilebilir. İşte en büyük örneği, Türkiye şampiyonu öğrencilerimiz. Burada hazırlanarak şampiyonaya gittiler ve Türkiye şampiyonu olarak döndüler. Şampiyon olan öğrencilerimizi gönülden kutlarım." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Lisesi Mahmut Esat Türkiye Piraziz Espiye Belediye Spor Güncel Haberler

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

 Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı

Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı

 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

Bakmadan Geçme

''Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz!'' Marine Le Pen kimdir? Marine Le Pen açıklamasında ne dedi? Okullar ne zaman kapanıyor, MEB 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili kaç gün sürecek? Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917 Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2024 soruları yayınlandı mı? YKS 2024 çıkmış sorular! TYT-AYT-YDT soruları yayınlandı mı? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 10 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında? LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA! BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917 SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi?
Erdoğan'ın 'Müjde' olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı
title