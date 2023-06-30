Pink Martini İstanbul'da konser verdi

'Sympathique', 'Hang on Little Tomato', 'Hey Eugene', 'Splendor in the Grass', 'Joy to the World', '1969', 'A Retrospective', 'Get Happy', 'Dream A Little Dream', 'Je Dis Oui' albümleriyle altın ve platin plak kazanan, Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pink Martini grubu, çıktığı Avrupa turnesi kapsamında İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Daha önce 'Je Dis Oui' albümünde Belkıs Özener'in 'Aşkım Bahardı' şarkısıyla Türk sevenlerine sürpriz yapan grup, Safiye Ayla'nın seslendirdiği 'Katibim' şarkısına kendi yorumlarıyla İstanbul konserinde yer verdi. Pink Martini İstanbul konserini 3000 kişi takip etti.

"90'LI YILLARDAN BERİ ÇOK SEVERİM"

"ÇOK HOŞ BİR GECE GEÇİRECEĞİMİZİ TAHMİN EDİYORUM"

"TÜRKLERİ ÇOK SEVİYORLAR, ÇOK SICAKKANLILAR"

Konseri izlemeye gelen Serpin Arslan ise, "Solistleri çok tatlı bir kadın, daha önce de izlemiştim. Türklere aşık bir kadın, hem de Küba'nın esintilerini getiriyor buraya. O yüzden de beğenerek izlediğim, dinlediğim bir sanatçı. Türkleri çok seviyorlar, çok sıcakkanlılar. Bildiğim kadarıyla İspanyol kendisi, zaten bizim kültürümüze de çok benziyor" dedi.