Pınarhisar Kaymakamı Tarım İşletmesini Ziyaret Etti

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Evciler köyünde bir tarım işletmesini ziyaret ederek üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve tarım ile hayvancılığa önem verdiklerini belirtti.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, tarım işletmesini ziyaret etti.

Özderin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yılmaz ile Evciler köyünde Uğur Hasançebi'ye ait tarım işletmesini gezerek incelemede bulundu.

Hasançebi'den üretim faaliyeti hakkında bilgi alan Özderin, tarım ve hayvancılığa önem verdiklerini söyledi.

Bölgede tarımsal faaliyetlerin artması için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Özderin, tüm işletmelere üretimlerinde başarı ve bereket diledi.

Başkan Talay, zabıtanın çalışmalarını değerlendirdi

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Talay, ziyarette personelden çalışmalar hakkında bilgi alarak, değerlendirmede bulundu.

Planlanan projelere ilişkin zabıta ekiplerinin dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgi veren Talay, ilçenin düzeni, güvenliği ve vatandaşların huzuru için özveriyle gören yapan zabıta personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
