Pınarhisar Kaymakamı Çiftçileri Ziyaret Etti

Pınarhisar Kaymakamı Çiftçileri Ziyaret Etti
Kaymakam Enver Özderin, çiftçilere yönelik ziyaretler gerçekleştirdi. Fide ve örtü altı üreticileriyle bir araya gelerek ürünler hakkında bilgi aldı ve bol kazanç diledi. Ayrıca, Gençlik ve Spor Müdürü Erhan Öztürk ile birlikte yüzme havuzu ve spor yatırımları üzerine görüşmeler yaptı.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, çiftçileri ziyaret etti.

Özderin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yılmaz ile fide ve örtü altı üreticisi Aynur Erdinç ve Neşe Fidan'a ziyaret gerçekleştirdi.

Yetiştirilen ürünler hakkında bilgi alan Özderin, bol kazanç dileğinde bulundu.

Belediye Başkanı Talay'a ziyaret

Pınarhisar Gençlik ve Spor Müdürlüğüne atanan Erhan Öztürk, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay'ı ziyaret etti.

Öztürk ile Talay, ilçede yapılması planlanan yarı olimpik yüzme havuzu ile gençlere yönelik spor yatırımlarını değerlendirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Talay, spora ve sporculara her zaman önem verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

