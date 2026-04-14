Kırklareli Valisi Turan, yarı olimpik yüzme havuzunun temel atma törenine katıldı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pınarhisar ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzunun temel atma törenine katılarak, spor yatırımlarının Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda devam ettiğini vurguladı. Tesisin, sağlıklı ve disiplinli nesiller yetişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pınarhisar ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzunun temel atma törenine katıldı.

Törende konuşan Vali Uğur Turan, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda spor yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Pınarhisar'a kazandırılacak tesisin gençlerin başarısına doğrudan katkı sağlayacağını ifade eden Turan, "Gençliğe yapılan her yatırım, güçlü bir geleceğin teminatıdır. Bu eserler sadece bugüne değil, yarınlara yapılan kalıcı yatırımlardır." dedi.

Sağlıklı Nesiller Vurgusu Yüzmenin fiziksel ve zihinsel gelişimdeki önemine dikkat çeken Vali Turan, tesisin sağlıklı ve disiplinli nesillerin yetişmesine vesile olacağını kaydetti.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ise yarı olimpik yüzme havuzun Pınarhisar'a hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından yüzme havuzunun temeli atıldı.

Törene, AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay ve protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
