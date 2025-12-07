Pınarhisar'da fiyat ve stok denetimi yapıldı
Pınarhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde fiyat ve stok denetimi yaparak ürünlerin son kullanma tarihlerini, gramajlarını, hijyen koşullarını ve fiyat etiketlerini inceledi. Denetimlerin devam edeceği açıklandı.
Pınarhisar ilçesinde marketlerde fiyat ve stok denetimi gerçekleştirildi.
Pınarhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerdeki ürünlerin son kullanma tarihlerini ve gramajlarını kontrol edip, etiket, kasa ve fatura fiyatlarını inceledi.
Ürünlerin saklama ve hijyen koşullarını kontrol eden ekipler, stokları da inceledi.
Belediye Başkanı İhsan Talay, denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel