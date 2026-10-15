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Pezeşkiyan, İran'ın 1979 devriminden bu yana bu kadar baskı ve zorlukla karşılaştığını söyledi

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 1979 devriminden bu yana ülkenin bu kadar yoğun baskı ve zorlukla karşılaşmadığını söyledi. Pezeşkiyan, düşmanlarının istikrarsızlık yaratmak istediğini ancak ülkede birliğin arttığını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran devriminin gerçekleştirildiği 1979 yılından bu yana ülkenin hiçbir zaman bu kadar baskı ve zorlukla karşılaşmadığını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Pezeşkiyan, çevrim içi katıldığı Doğu Azerbaycan Eyaleti Planlama ve Kalkınma Konseyi toplantısında ülkedeki ekonomik ve sosyal duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Pezeşkiyan, İran'da 1979 yılında yapılan devrimin ilk yıllarında ekonomik ve sosyal sorunların mescitler etrafında çözüldüğüne dikkati çekerek, tıpkı o zamanlardaki gibi mahallelerde insanların birbirinin ekonomik ve sosyal durumundan habersiz olmaması gerektiğini belirtti.

"Devrimden bu yana geçen 48 yılda ülke hiçbir zaman bu kadar yoğun baskı ve zorlukla karşılaşmamıştı." ifadesini kullanan Pezeşkiyan, "düşmanlarının" eski İran lideri Ali Hamaney ile bazı komutan ve yetkilileri hedef alarak istikrarsızlık yaratmak istediğini vurguladı.

Ülkede herhangi bir istikrarsızlığın gerçekleşmediğini belirten Pezeşkiyan, aksine birlik ve beraberliğin arttığını ifade etti.

Kaynak: AA
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