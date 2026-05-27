İran Cumhurbaşkanı: "Askeri hedeflerine ulaşamayan düşman, ülkenin ekonomisini zedelemeye çalışıyor"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, günümüzde asıl mücadelenin ekonomik alanda olduğunu belirterek, düşmanın askeri hedeflere ulaşamayınca ülkenin ekonomik direncini kırmaya çalıştığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "günümüz ana savaş alanının ekonomik savaş" olduğunu belirterek, "Askeri arenada hedeflerine ulaşamayan düşman, ülkenin ekonomik direncini zedelemeye odaklanmıştır." ifadelerini kullandı.

Tesnim Haber Ajansına göre, Tahran Ticaret Odası üyeleriyle bir araya gelen Pezeşkiyan, özel sektörün güçlendirilmesinin ülkenin ekonomik gücünü ve ulusal direncini artıracağını vurguladı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
