İran Cumhurbaşkanı: 'Askeri hedeflerine ulaşamayan düşman, ülkenin ekonomisini zedelemeye çalışıyor'

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "günümüz ana savaş alanının ekonomik savaş" olduğunu belirterek, "Askeri arenada hedeflerine ulaşamayan düşman, ülkenin ekonomik direncini zedelemeye odaklanmıştır." ifadelerini kullandı.

Tesnim Haber Ajansına göre, Tahran Ticaret Odası üyeleriyle bir araya gelen Pezeşkiyan, özel sektörün güçlendirilmesinin ülkenin ekonomik gücünü ve ulusal direncini artıracağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Günümüz ana savaş alanı ekonomik savaştır. Askeri arenada hedeflerine ulaşamayan düşman, ülkenin ekonomik direncini zedelemeye ve insanların geçim kaynaklarını bozmaya odaklanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.