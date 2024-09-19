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Petrol Ofisi, Avrupa'nın En Büyük Madeni Yağ Fuarında Ürünlerini Sergiledi

Petrol Ofisi, Avrupa'nın En Büyük Madeni Yağ Fuarında Ürünlerini Sergiledi
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Petrol Ofisi Madeni Yağlar, Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen Lubricant Expo'da üçüncü kez yer alarak yenilikçi çözümlerini ve ürün portföyünü tanıttı. Fuarda binlerce katılımcıyla sektörün en son gelişmeleri değerlendirildi.

PETROL Ofisi Madeni Yağlar, 17-19 Eylül'de Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen ve dünya genelinden birçok madeni yağ markasını bir araya getiren Avrupa'nın en büyük fuarı Lubricant Expo'da ürün portföyünü ve yenilikçi çözümlerini üçüncü kez sergiledi.

Dünya genelinden birçok madeni yağ markasının buluştuğu Lubricant Expo, Almanya'nın Düsseldorf kentinde bulunan Messe Düsseldorf fuar alanında gerçekleşti. Petrol Ofisi Madeni Yağlar da bu yıl üçüncü kez fuara katılarak ürünlerini misafirlerle buluşturdu.

2021 yılından bu yana düzenlenen fuar, her geçen yıl artan ilgi ve katılımcı sayısı nedeniyle bu yıl Almanya'nın Essen kentinden Düsseldorf'a taşındı. 5 binden fazla ziyaretçinin bir araya geldiği fuar, madeni yağ çözüm sağlayıcıları ile son kullanıcıların yanı sıra tüm kimyasal ve ekipman tedarik zincirini bir araya getirdi. Ziyaretçiler madeni yağlar, katkı maddeleri, otomasyon sistemleri, veri teknolojileri, son kullanıcı uygulama sistemleri ve daha fazlasını içeren teknolojileri yerinde görüp deneyimleme fırsatını yakaladı.

Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, fuara katılımları hakkında yaptığı açıklamada, "Lubricant Expo, sektörümüzün kıymetli paydaşlarının bir araya geldiği ve Petrol Ofisi'nin global görünürlüğünü güçlendirdiğimiz etkinliklerden biri. Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarının 2010'dan beri geleneksel lideri olarak yenilikçi çözümlerimizi ve yüksek kalite standartlarımızı bu prestijli platformda 3. kez sergilemiş olmaktan mutluluk duyduk. Aynı zamanda bu yıl Türkiye'nin madeni yağ tüketiminin yarısını sağlayan firma apoletiyle burada bulunmak da bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Bu fuar ülke sınırlarımızın ötesinde global pazardaki varlığımızı daha da güçlendirmemiz için benzersiz fırsatlar sundu. Lubricant Expo'da hem mevcut hem de potansiyel iş ortaklarımızla bir araya gelerek sektördeki en son gelişmeleri ve trendleri değerlendirme imkanı bulduk" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Petrol Ofisi Madeni Yağ Teknoloji Almanya Ekonomi Güncel

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