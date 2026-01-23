Petkim, 'İhracatın Yıldızları 2025' listesinde ilk sırada yer aldı

SOCAR Türkiye'nin grup şirketlerinden Petkim, Ege İhracatçı Birlikleri'nin 'İhracatın Yıldızları 2025' listesinde hem genel sıralamada hem de kimya sektörü kategorisinde birinci sıradaki yerini koruyarak Ege Bölgesi İhracat Şampiyonu oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) '2025 İhracatın Yıldızları Listesi' sonuçlarına göre Petkim, hem genel kategori hem de kimya sektörü kategorisinde ilk sırada yer aldığını duyurdu.

22 Ocak tarihinde düzenlenen Ege İhracatçı Birlikleri İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde Petkim'in ödülünü, Petkim Genel Müdürü ve SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Kanan Mirzayev aldı. Petrokimya şirketi Petkim, 2025 yılı sonu itibarıyla gerçekleştirdiği ihracat hacmiyle Ege Bölgesi'nin ihracat şampiyonu oldu. Şirket, Ege Bölgesi'nin ve Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağlamayı sürdüreceğini bildirdi.