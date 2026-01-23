Haberler

Petkim, 'İhracatın Yıldızları 2025' listesinde ilk sırada yer aldı

Petkim, 'İhracatın Yıldızları 2025' listesinde ilk sırada yer aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SOCAR Türkiye'ye bağlı Petkim, Ege İhracatçı Birlikleri'nin 'İhracatın Yıldızları 2025' listesinde hem genel sıralamada hem de kimya sektörü kategorisinde birinci olarak Ege Bölgesi'nin ihracat şampiyonu unvanını korudu.

SOCAR Türkiye'nin grup şirketlerinden Petkim, Ege İhracatçı Birlikleri'nin 'İhracatın Yıldızları 2025' listesinde hem genel sıralamada hem de kimya sektörü kategorisinde birinci sıradaki yerini koruyarak Ege Bölgesi İhracat Şampiyonu oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) '2025 İhracatın Yıldızları Listesi' sonuçlarına göre Petkim, hem genel kategori hem de kimya sektörü kategorisinde ilk sırada yer aldığını duyurdu.

22 Ocak tarihinde düzenlenen Ege İhracatçı Birlikleri İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde Petkim'in ödülünü, Petkim Genel Müdürü ve SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Kanan Mirzayev aldı. Petrokimya şirketi Petkim, 2025 yılı sonu itibarıyla gerçekleştirdiği ihracat hacmiyle Ege Bölgesi'nin ihracat şampiyonu oldu. Şirket, Ege Bölgesi'nin ve Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağlamayı sürdüreceğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler

İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Yok artık Uğurcan Çakır! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Yok artık Uğurcan! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor
Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası

Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası
Galatasaray'a mı gidiyor? Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım

Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Yasemin Minguzzi 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde: İstinaf kararı vicdansızlık

Acılı anne 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu

Çocukların çığlıklarına gitti! Eve giren çoban dehşetle karşılaştı