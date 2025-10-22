Haberler

Peru'da Başkent Lima ve Callao'da 30 Günlük OHAL İlan Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Peru'da artan şiddet olayları ve organize suçla mücadele kapsamında başkent Lima ve Callao'da 30 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Geçici Devlet Başkanı José Jeri, suç oranındaki artışın ulus için ciddi sorunlar yarattığını ve barışın yeniden sağlanması gerektiğini vurguladı.

Peru'da başkent Lima ve Callao'da organize suçla mücadele kapsamında 30 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Geçici Devlet Başkanı Jose Jeri, ulusa sesleniş konuşmasında, son dönemde artan şiddet olaylarına dikkat çekerek, "Suç oranı orantısız biçimde arttı, bu durum binlerce aileye büyük acı yaşatıyor ve ülke ekonomisine zarar veriyor." dedi.

Ülkede barış ve huzuru yeniden tesis edeceklerini vurgulayan Jeri, yerel saatte 00.00'dan itibaren Lima ve liman kenti Callao'da 30 gün süreyle OHAL ilan edildiğini duyurdu.

Jeri, "Savaşlar sözle değil, eylemle kazanılır. Bugün tarihi değiştirmeye başlıyoruz. Organize suçla mücadele, ülkemizin barış ve huzurunu yeniden sağlayacak." ifadelerini kullandı.

El Peruano gazetesinde yayımlanan karara göre, OHAL süresince konut dokunulmazlığı, toplanma özgürlüğü ve kişisel güvenlik gibi bazı temel haklar askıya alınacak.

Silahlı Kuvvetler, Ulusal Polis Teşkilatına destek vererek otobüs durakları, metro istasyonları, kamu kurumları ve şiddet olaylarının yoğun olduğu bölgelerde devriye faaliyetleri yürütecek.

Ülkede son haftalarda, özellikle Lima'da düzenlenen protestolarda binlerce kişi artan şiddet ve organize suç olaylarına tepki göstermişti.

Ölüm Kayıt Bilgi Sistemi verilerine göre, temmuz-eylül döneminde Peru'da 575 cinayet işlendi.

Peru'da, Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin görevinden azledilmesinin ardından 16 Ekim'de düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 78'i polis olmak üzere 102 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana'da F-16'lar alçak uçuş yaptı

Evlerin üzerinden büyük gürültüyle geçtiler
Belediyeye ait fırında infial yaratan görüntü

Belediyeye ait fırında çekilen görüntü infial yarattı! Açıklama var
Bayer Leverkusen-PSG maçında yok yok: 2 kırmızı kart, 9 gol ve tarihi skor

Bu maçta yok yok: 2 kırmızı kart, 9 gol ve tarihi skor
Altında ibre terse döndü: Saatler içerisindeki kayıp öyle böyle değil

Altında ibre terse döndü: Saatler içerisindeki kayıp öyle böyle değil
Adana'da F-16'lar alçak uçuş yaptı

Evlerin üzerinden büyük gürültüyle geçtiler
23 yıl sonra ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu aynı karede

23 yıl sonra ortaya çıkan kare
Minguzzi'nin katillerine verilen karara Sedat Peker'den de tepki

Minguzzi'nin katillerine verilen karara Sedat Peker'den de tepki
Yusuf Akçiçek siftah yaptı, Al Hilal liderliğe oturdu

Bizim Çocuklar dünyaya damga vurmaya devam ediyor! Şimdi de Yusuf
Özel kanun teklifini imzalayıp Erdoğan'a çağrıda bulundu

Canlı yayında imzayı atıp Erdoğan'a çağrıda bulundu
Farkında olmadan ünlü oyuncu Hazal Şenel'in resimlerini çekti

Farkında olmadan ünlü oyuncunun resimlerini çekti
Jose Mourinho'nun yüzü Şampiyonlar Ligi'nde yine gülmedi

Mourinho'nun yüzü gülmüyor! Devler Ligi'nde bozguna uğradı
Bagaj yüklerken milyonların gönlünü kazandı

Bagaj yüklerken gönülleri kazandı! Cilveli rampacı artık bir fenomen
Stuttgart cephesinden Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklama

Stuttgart'tan Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.