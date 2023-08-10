Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan P. Uzm. Çvş. Özkan Lale Açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde BTÖ mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen P. Uzm. Çvş. Özkan Lale'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde BTÖ mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen P. Uzm. Çvş. Özkan Lale'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 9 Ağustos 2023 tarihinde, BTÖ mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşlarımızdan P. Uzm. Çvş. Özkan LALE yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 10 Ağustos 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan ve tedavisi devam eden kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz" denildi. - ANKARA