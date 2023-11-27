Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış'ın naaşı, defnedilmek üzere memleketi Adana'ya getirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan astsubayın naaşı Adana'ya getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış'ın naaşı, defnedilmek üzere memleketi Adana'ya getirildi.

Çalış'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Adana Havalimanı'na ulaştırıldı.

Tören mangasınca uçaktan alınan Çalış'ın naaşı, cenaze aracına konuldu.

Havalimanında düzenlenen karşılamada şehit Çalış için dua edildi.

Şehidin cenazesi, ikindi vaktinde toprağa verilmek üzere Ceyhan ilçesine uğurlandı.

Karşılamaya şehidin ailesi ve yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Vali Yavuz Selim Köşger, mülki ve idari erkan katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca dün düzenlenen saldırı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş, Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ve Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz'ün şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını duyurmuştu.