Pegasus, İran uçuşlarını iptal etti

PEGASUS Havayolları, İran'da yaşanan iç karışıklık ve güvenlik sorunları nedeniyle yarın yapılması planlanan İran seferleriyle ilgili iptal süresini uzatarak yarınki uçuşları da iptal etti.

İran'da başta başkent Tahran olmak üzere birçok noktada halkın başlattığı eylemler uçuşları olumsuz etkiledi. Yaşanan karışıklık ve hava trafiğinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), AJet ve Pegasus daha önce bu ülkeye yaptıkları seferleri iptal etme kararı almıştı. Pegasus Havayolları alınan karar doğrultusunda yarın yapılması planlanan İran seferlerinin de iptal edildiğini açıkladı.