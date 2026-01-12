Haberler

Pegasus, İran uçuşlarını iptal etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

PEGASUS Havayolları, İran'daki iç karışıklıklar ve güvenlik sorunları nedeniyle yarınki seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Hava trafiğindeki aksaklıklar sebebiyle Türk Hava Yolları ve AJet de benzer kararlar almıştı.

PEGASUS Havayolları, İran'da yaşanan iç karışıklık ve güvenlik sorunları nedeniyle yarın yapılması planlanan İran seferleriyle ilgili iptal süresini uzatarak yarınki uçuşları da iptal etti.

İran'da başta başkent Tahran olmak üzere birçok noktada halkın başlattığı eylemler uçuşları olumsuz etkiledi. Yaşanan karışıklık ve hava trafiğinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), AJet ve Pegasus daha önce bu ülkeye yaptıkları seferleri iptal etme kararı almıştı. Pegasus Havayolları alınan karar doğrultusunda yarın yapılması planlanan İran seferlerinin de iptal edildiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Tarihi çöküş! Bugün yaşanan gelişme komşudaki ateşi körükleyecek

Tarihi çöküş! Bugün yaşanan gelişme komşudaki ateşi körükleyecek
Haldun Dormen entübe edildi

Yoğun bakımda tedavi gören usta sanatçıdan kötü haber
İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı! Herkes Ali Yerlikaya'yı etiketliyor

İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Galatasaray'da Can Armando Güner krizi! Genç futbolcu Almanya'ya dönüyor

Galatasaray'da büyük kriz! Transfer edilen futbolcu geri gidiyor
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu

Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu