Pazaryeri'nde TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan 105 konut, düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan 105 konut, düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, anahtar teslim töreninde yaptığı konuşmada, konutların ilçe halkına hayırlı olmasını dileyerek projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise 1. etap TOKİ projesinde 105 vatandaşın evlerine kavuştuğunu belirterek, "TOKİ, Türkiye genelinde vatandaşları sağlam konutlarla buluşturmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, milletvekillerine ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Tekin, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, her gün yeni bir hizmeti ilçe halkıyla buluşturduklarını ifade etti.

Konutlarını teslim almanın heyecanını yaşayan hak sahiplerine anahtarları, törene katılan protokol üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
