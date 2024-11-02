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Pazaryeri'nde Tarımsal Üretim ve Destekler Üzerine Toplantı

Pazaryeri'nde Tarımsal Üretim ve Destekler Üzerine Toplantı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, Dereköy ve Günyurdu köylerinde çiftçilerle bir araya gelerek tarımsal üretim planlaması ve devlet destekleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert ile Dereköy ve Günyurdu köylerinde çiftçilerle buluştu.

Sert, ziyaretle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, çiftçilere tarımsal üretimin planlanması ve yeni destekler hakkında bilgilendirmeler yaptıklarını söyledi.

Tarım sektörünün ülkenin ekonomisi açısından önemli olduğunu vurgulayan Sert, şunları kaydetti:

"Bu nedenle, tarımsal üretimin verimli ve sürdürülebilir bir şekilde planlanması büyük önem taşımaktadır. Köylerimizdeki çiftçilerle bir araya gelerek, onların ihtiyaçlarını ve beklentilerini dinledik. Ardından, tarımsal üretimi nasıl daha etkili bir şekilde planlayabileceğimiz konusunda bilgi alışverişinde bulunduk. Çiftçilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, Tarım ve Orman Bakanlığımız çeşitli destekler sunmaktadır. Bu destekler, üretimin artırılması ve kalitenin yükseltilmesi amacıyla tasarlanmıştır."

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
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