Haberler

Pazaryeri'nde Orman Ürünleri Denetimi Sürüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kurulan mobil kontrol noktasında orman emvali taşıyan araçlar denetleniyor. Kaçak ve usulsüz orman ürünü taşımacılığının önlenmesi amacıyla yapılan bu kontroller, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy'de kurulan mobil kontrol noktasında, orman emvali taşıyan araçlar denetimden geçiriliyor.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'na bağlı Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü Eldemir Orman İşletme Şefliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, orman ürünlerinin sevk irsaliyeleri ve taşıma belgeleri titizlikle inceleniyor.

Yetkililer, kaçak ve usulsüz orman ürünü taşımacılığının önüne geçmek amacıyla bu tür denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. Denetimlerde mevzuata aykırı durum tespit edilmesi halinde yasal işlem uygulanıyor.

Orman yetkilileri, orman kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir orman yönetimi açısından bu kontrollerin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu

Hayırsız evladın böylesi! Babasının aracına bomba koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şizofren doktorun döverek komalık ettiği annesinden acı haber geldi

Türkiye'nin yüreğini parçalayan olayda acı haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.