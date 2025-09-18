Pazaryeri'nde Orman Ürünleri Denetimi Sürüyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy'de kurulan mobil kontrol noktasında, orman emvali taşıyan araçlar denetimden geçiriliyor.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'na bağlı Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü Eldemir Orman İşletme Şefliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, orman ürünlerinin sevk irsaliyeleri ve taşıma belgeleri titizlikle inceleniyor.

Yetkililer, kaçak ve usulsüz orman ürünü taşımacılığının önüne geçmek amacıyla bu tür denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. Denetimlerde mevzuata aykırı durum tespit edilmesi halinde yasal işlem uygulanıyor.

Orman yetkilileri, orman kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir orman yönetimi açısından bu kontrollerin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.