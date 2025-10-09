Haberler

Pazaryeri'nde 'Her Gün 10 Bin Adım' Temalı Yürüyüş Etkinliği Düzenlendi

Pazaryeri'nde 'Her Gün 10 Bin Adım' Temalı Yürüyüş Etkinliği Düzenlendi
Güncelleme:
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi tarafından gerçekleştirilen yürüyüş etkinliğine Devlet Hastanesi doktorları ve personeli katıldı. Etkinlikte düzenli fiziksel hareketin önemi vurgulandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi tarafından "Her gün 10 bin adım" temalı yürüyüş etkinliği yapıldı.

Pazaryeri Devlet Hastanesi doktorları ve personelinin de katıldığı yürüyüş ilgi gördü.

Toplum Sağlığı Merkezi Hekimi Erim Berkin Eker, sağlıklı yaşam için düzenli fiziksel hareketin çok önemli olduğunu belirterek, her gün mutlaka 10 bin adım yürünmesi ya da 10 bin adıma muadil hareket yapılması gerektiğini söyledi.

İmkanı olanların evde ya da spor merkezinde egzersiz yapabileceklerini belirten Eker, bunların yanı sıra yüzme ve bisiklete binmenin de önemli olduğunu vurguladı.

Eker, tüm spor dalları içinde en pratik olanın yürüyüş olduğunu aktararak, fiziksel aktivitenin yapılmasını sağlığın korunması açısından önemsediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
