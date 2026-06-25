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Pazaryeri'nde Eğitim Şenlikleri ve Kermes Büyük İlgi Gördü

Pazaryeri'nde Eğitim Şenlikleri ve Kermes Büyük İlgi Gördü
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen ve 2 gün süren eğitim şenlikleri ve kermes sona erdiŞenliklerde öğrenciler hazırladıkları çeşitli gösteri ve oyunları sergilerken, kurulan kermeste gıdadan giyime, el işi ürünlerden toprak...

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen ve 2 gün süren eğitim şenlikleri ve kermes sona erdi

Şenliklerde öğrenciler hazırladıkları çeşitli gösteri ve oyunları sergilerken, kurulan kermeste gıdadan giyime, el işi ürünlerden toprak ürünlerine kadar birçok alanda satış yapıldı.

Etkinliklerden elde edilen gelirin yaklaşık 300 bin liraya ulaştığı bildirildi.

Şenlik kapsamında akşam saatlerinde Pazaryeri Belediyesinin sponsorluğunda düzenlenen konserlerde yerel sanatçılar sahne aldı. Konserlere çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, okul aile birlikleri, veliler ve duyarlı esnafların katkılarıyla gerçekleştirilen kermeste her okulun kendi satışından elde ettiği geliri yine kendi ihtiyaçları doğrultusunda kullanacağını belirtti.

Etkinlikte emeği geçen öğretmen, öğrenci, veli ve idarecilere teşekkür eden Ekinci, organizasyonun eğitim camiası açısından önemli bir dayanışma örneği olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN
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