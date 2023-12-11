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Pazaryeri Kick Boks Takımı Bursa'dan 4 altın, 5 bronz madalya ile döndü

11 Aralık 2023 09:26 Son Güncelleme: 09:28 Abone Ol

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kick Boks Takımı, Bursa'da düzenlenen turnuvada 4 altın ve 5 bronz madalya kazandı. Efecan Güçlü, Zeynep Ece Yavaş, Fatma Nur Yağcı ve Nur Yeliz altın madalya kazanırken, Fatma Nur Özsoy, Emir Ali Üstün, Abdullah Arslan, Berra Avşar ve Azra Ceylan bronz madalya elde etti.