Pazaryeri Kick Boks Takımı Bursa'dan 4 altın, 5 bronz madalya ile döndü
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kick Boks Takımı, Bursa'da düzenlenen turnuvada 4 altın ve 5 bronz madalya kazandı. Efecan Güçlü, Zeynep Ece Yavaş, Fatma Nur Yağcı ve Nur Yeliz altın madalya kazanırken, Fatma Nur Özsoy, Emir Ali Üstün, Abdullah Arslan, Berra Avşar ve Azra Ceylan bronz madalya elde etti.
Bilecik'in Pazaryeri Kick Boks Takımı Bursa'dan 4 altın, 5 bronz madalya ile döndü.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde kapalı spor salonunda düzenlenen Kick Boks Bölge Turnuvasında Pazaryeri sporcuları 9 madalyayla kazandı.
Efecan Güçlü, Zeynep Ece Yavaş, Fatma Nur Yağcı, Nur Yeliz altın madalya, Fatma Nur Özsoy, Emir Ali Üstün, Abdullah Arslan, Berra Avşar ve Azra Ceylan bronz madalya aldı.