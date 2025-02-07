Brezilya'da facia! Uçak trafikteki araçların üzerine düştü

Uçak kalabalık caddeye düştü! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup

Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
Netanyahu'dan Suudi Arabistan'ı kızdıracak sözler: Filistin devleti orada kurulabilir

Netanyahu'nun önerisi Suudileri küplere bindirecek
Paranın patronuna soruldu: Faiz indirimleri devam edecek mi?

Paranın patronuna soruldu: Faiz indirimleri devam edecek mi?

Pazaryeri Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Pazaryeri Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi, başkan Zekiye Tekin'in yönetiminde gerçekleşen şubat ayı olağan meclis toplantısında önemli gündem maddelerini oy birliğiyle kabul etti.

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi şubat ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, 7 gündem maddesi görüşüldü. 2025 yılı zabıta ve itfaiye personelinin fazla mesai ve meclis üyelerinin huzur hakkı ücretleri, atık su tarifeleri, Belediye harç tarifeleri, katı atık bertaraf tarifeleri görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıya CHP Pazaryeri İlçe Başkanı Metin Polat da katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
img

Bu model araçlar geri çağrılıyor
img

Trabzonspor'un ezeli rakibine "Evet" dedi
img

Trump, İsrail'in 25 yıldır ısrarla istediği bombayı teslim ediyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavaş'ın adaylık tartışmalarıyla ilgili soruya yanıtı basın toplantısına damga vurdu

Tüm kamuoyunun merak ettiği soruya alakasız bir yanıt verdi
16 gündür aranan kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı

Kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı
Takımın 5 attığını gören genç başkan harekete geçti

Terim'in yaptıklarını görünce sahaya indi
Kahtalı Mıçe, hasta yatağından sevenlerine seslendi: Dualarınızı eksik etmeyin

Hasta yatağından dua istedi
İlayda Alişan tesettüre girdi! Seyirciden tam not aldı

İlayda Alişan tesettüre girdi
Bankaların promosyon yarışı emekliye yaradı, rakam yükseldi

Bankaların promosyon yarışı emekliye yaradı, rakam yükseldi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.