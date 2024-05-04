Pazar Kaymakamı Mehmet Miraç Demir'e Veda Yemeği Düzenlendi
Yurt dışında dil eğitimi görecek olması nedeniyle görevinden ayrılan Pazar Kaymakamı Mehmet Miraç Demir için veda yemeği düzenlendi. Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, Demir'e bundan sonraki yaşamı ve görevlerinde başarı diledi. Demir ise Pazar'a olan sevgisini dile getirerek teşekkür etti.
Yurt dışında dil eğitimi görecek olması dolayısıyla görevinden ayrılan Pazar Kaymakamı Mehmet Miraç Demir onuruna veda yemeği düzenlendi.
Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, Mahperi Hatun Kervansarayı'nda düzenlenen programda, Demir'e bundan sonraki yaşamı ve görevlerinde başarı diledi.
Demir de 2 yıldır ilçe görev yaptığını belirterek, "Pazar her zaman gönlümde olacak. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Pervanlar, daha sonra Demir'e plaket sundu.