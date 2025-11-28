Haberler

Paybull Şirketine Operasyon: 13 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ile şirket yetkililerine yönelik düzenlenen operasyon sonucu 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ile şirket yetkilileri hakkında başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 6'sı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ile şirket yetkilileri hakkında başlatılan soruşturmada, TCMB denetim raporları ve MASAK analizlerinde yer alan tespitler doğrultusunda çeşitli illerde operasyon düzenlendi.

İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alındı; ilgili adreslerde arama ve el koyma işlemleri uygulandı. Soruşturma kapsamında, suç tarihinden sonra edinildiği değerlendirilen bazı malvarlıkları ile Paybull Anonim Şirketi ve Lezzona Gıda Anonim Şirketi'ne, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı uyarınca el konuldu.

Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 6 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Ayrıca bu kişiler dışında bulunan 8 şüpheli de doğrudan adli kontrole sevk edildi.

