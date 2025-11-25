Haberler

Paybull Elektronik Para Şirketi'ne Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Güncelleme:
PAYBULL Elektronik Para Şirketi ve yetkililerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı, yasa dışı bahis gelirleri aklama suçlamaları ile şirketlerin mal varlıklarına el konuldu.

PAYBULL Elektronik Para Şirketi ve yetkililerine yönelik 'yasa dışı bahis' gelirlerini aklama soruşturmasında 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınırken şirketlere ve mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca; Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ile şirket yetkilileri hakkında yasadışı bahis gelirlerini aklama suçlamaları kapsamında soruşturma başlatıldı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) denetimi ve Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) analiz raporlarında tespit edilen eylemler doğrultusunda İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Toplam 25 şüphelinin gözaltına alındığı adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına, Paybull Anonim Şirketi ile Lezzona Gıda Anonim Şirketine İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğince el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
