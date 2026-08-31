Haberler

Aksaray'da patates fiyatları düştü, markette zam

Aksaray'da patates fiyatları düştü, markette zam
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da 63 bin dekarda 228 bin ton patates üretiliyor. İlk hasatta kilosu 25 liradan satılan patates, tarlada 10 liraya kadar geriledi ancak market ve pazarlarda fiyatlar 35-40 lira arasında değişiyor. Üreticiler, tarladaki düşüşün marketlere yansımadığını ve emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirtiyor.

TÜRKİYE'de en fazla patates üretilen ilk 10 il arasında yer alan Aksaray'da, 63 bin dekar alanda 228 bin ton patates üretiliyor. İlk hasat döneminde tarladaki kilo fiyatı 25 lira olan patates, son günlerde 10 liraya kadar düştü. Üretici Serhat Karcıoğlu, "10 liraya tarladan çıkan yazlık patates, pazar ve marketlerde 35 ila 40 lira bandında satılıyor" dedi.

Patates üretiminin önemli illerinden olan Aksaray'da, yaz aylarında yetişen patatesler, hasat edilip, market ve pazarlara gönderildi. Bölgedeki üreticiler, tarladaki patates fiyatlarında son günlerde düşüş yaşandığını fakat bu düşüşün market ve pazar fiyatlarına yansımadığını belirtti.

'HİÇ SULAMADAN HASAT DÖNEMİNE GELDİK'

Güzelyurt ilçesi Selime beldesinde patates üreticisi olan Serhat Karcıoğlu, "Bölgemizdeki patates çok kaliteli ve lezzetlidir. Marmara, Karadeniz, Doğu ile Güneydoğu Anadolu'daki illere patates gönderiyoruz. Bunun yanında fabrikalık ürünler gönderiyoruz. Ürettiğimiz patateslere yoğun talep var. Selime beldesinde 6 bin dekar ekim arazimiz var. Bu yıl yağmurun fazla yağmasıyla bereket oldu. Nisan ayında ekim yaptık. Hiç sulama yapmadan hasat dönemine geldik" dedi.

DÜŞÜŞ MARKET ETİKETLERİNE YANSIMIYOR

Karcıoğlu, "Ağustos ayı başında rekolteden ve fiyatlardan da çok memnunduk. Kilosunu 20 ila 25 liraya kadar verdik. Şu an 10 liraya tarladan çıkan yazlık patates, pazar ve marketlerde 35 ila 40 lira bandında satılıyor. Fiyatlar tarlada sürekli düşerken, biz bu indirimi maalesef market etiketlerinde göremiyoruz. Market fiyatlarında da bu düşüşü görürsek, en azından vatandaşlarımızda ucuz ürün almış olur. Çiftçinin beklentisi yüksek fiyatlar değil sadece emeğinin karşılığı almasıdır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Uygun fiyatlı Togg geliyor! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi

Uygun fiyatlı Togg! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
8 can gitti, 18 kişi kayıp! Kaptanla ilgili ortaya atılan iddia akılalmaz

267 kişi ona emanetti! Kaptanla ilgili yeni iddia her şeyi değiştirir
Melih Gökçek Almanya'daki milyonluk dairelerini anlattı! 'Vatandaşlık' itirafı

Düsseldorf'taki bina mercek altında! Paranın kaynağını açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan gece yarısı bombası! Milli yıldızı da aldılar

Galatasaray'dan gece yarısı bombası! Milli yıldızı da aldılar
Girne'deki gemi faciası sonrası acı bekleyiş! Acılı anneden kahreden sözler: Çocuklarım can yeleksiz gitti

Çocuklarını kaybeden anneden kahreden sözler: Can yeleksiz gittiler
Üniversiteyi bırakıp çocukluk tutkusuna sarıldı! Şimdi milyonlar kazanıyor

Üniversiteyi bırakıp çocukluk tutkusuna sarıldı! Şimdi milyonlar kazanıyor
Taksiye bindiğine pişman oldu! Kanadalı turiste gasp ve bıçaklı saldırı

Turistin taksi kabusu! Soyup soğana çevirdiler
Görüntü Türkiye'den! Cep telefonuyla kayıt alan kişiyi hemen uyardılar

Görüntü Türkiye'den! Telefonla kayıt alan kişiyi hemen uyardılar
İstanbul'da polisten dikkat çeken uygulama! Uyarı bu kez havadan geldi

Görüntü İstanbul'dan! Gece alkol alırken neye uğradıklarını şaşırdılar
AVM'de skandal görüntü! Ünlü restoran zincirinden aldığı hamburgerden bakın ne çıktı

AVM'de büyük skandal! Isırmaya hazırlanırken kabusu yaşadı