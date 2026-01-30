Haberler

Erzurum'da usulsüz esnaf kredisi operasyonunda yakalanan zanlılardan 19'u tutuklandı

Erzurum'da usulsüz esnaf kredisi operasyonunda yakalanan zanlılardan 19'u tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Pasinler ilçesinde, usulsüzlükle esnaf kredisi çekip devleti zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 38 şüpheliden 19'u tutuklandı. Oda başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler, yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde, usulsüzlükle esnaf kredisi çekip devleti zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 38 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pasinler Esnaf ve Sanatkarlar Odasında usulsüz çalışmalar yapıldığını belirledi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 2023-2024 yıllarında esnaf olmayan kişilerin sahte vergi levhası ve ikametgah belgesi gibi evrak düzenleyerek esnaf olarak gösterildiğini belirledi. Bunun devamında polisler, odanın komisyon alıp, esnaf kredisi kullandırarak 25 farklı eylemde devleti yaklaşık 11,5 milyon lira zarara uğratıp haksız kazanç elde ettiğini tespit etti.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında oda başkanı ve bazı yönetim kurulu üyelerinin de olduğu 38 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, yüksek güvenlik önlemleri altında Pasinler Adliyesine sevk edildi.

Oda başkanı ve bazı yönetim kurulu üyelerinin de aralarında olduğu 19 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, şüphelilerden 8'i savcılık ifadesinin ardından, 11'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

İran, ABD'ye karşı harekete geçti! Yanına da iki müttefikini aldı
İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama

Türkiye'nin en büyük rafinerilerinden! Şiddetli patlama meydana geldi
Van ve Ağrı'da sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında

İki ilimizde sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kars'ta 2 gündür kayıp olan Savaş Güzel asansör boşluğunda ölü bulundu

İki gündür kayıptı, cansız bedeni devlet dairesinden çıktı
Cemaat namazdayken çatı çöktü! Köy halkı yardıma koştu

Cemaat namazdayken çatı çöktü! Köy halkı yardıma koştu
İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Sel suları araçları sürükledi

Bir büyükşehrimiz, birkaç saatte bu hale geldi
Gamze Özçelik 'Duam, şükrüm' dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı

Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Kars'ta 2 gündür kayıp olan Savaş Güzel asansör boşluğunda ölü bulundu

İki gündür kayıptı, cansız bedeni devlet dairesinden çıktı
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Anlaşmaya varıldı! Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe

Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe