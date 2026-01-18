Haberler

GÜNDEM / 18 Ocak 2026

Güncelleme:
AK Parti yöneticileri etkinliklere katılırken, spor müsabakaları Türkiye genelinde devam ediyor. İYİ Parti'nin kurultayı ve dünya genelindeki diplomatik gelişmeler de takip ediliyor.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Bir Sofrada Destan" programına iştirak edecek.

(Çanakkale/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Batı Trakya Türkleri ile Milli Kuruluşlar Birliği, Balkan Türkleri Derneği, SEKA Sanat İhtisas Merkezi, SEKA Mehmet Ali Kağıtçı Müzesi ve Kocaeli Ormanya'yı ziyaret edecek, Kocaelispor-Trabzonspor karşılaşmasını izleyecek, Türk Dünyası Buluşmaları programına katılacak.

(Kocaeli/11.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı, Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde yapılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 18. haftasına Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor, Kocaelispor-Trabzonspor, Gençlerbirliği-Samsunspor ve Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.30/Kocaeli/Ankara/17.00/Antalya/20.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 21. haftası, Erzurumspor FK-Amed Sportif Faaliyetler, Boluspor-SMS Grup Sarıyer ve Eminevim Ümraniyespor-Serikspor karşılaşmalarıyla sürecek.

(Erzurum/13.30/Bolu/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 19, Beyaz Grup'ta 21. hafta müsabakaları sona erecek.

4- TFF 3. Lig gruplarında 17. hafta maçları tamamlanacak.

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 15. hafta karşılaşmaları oynanacak. (Fotoğraflı)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası, Mersin Spor-Glint Manisa Basket, Türk Telekom-Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko-TOFAŞ ve Karşıyaka-Aliağa Petkimspor müsabakalarıyla sona erecek.

(Mersin/13.00/Ankara/15.30/İstanbul/18.00/İzmir/20.30) (Fotoğraflı)

7- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası, Emlak Konut-BOTAŞ ve ÇİMSA ÇBK Mersin-Beşiktaş BOA maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/Mersin/17.00) (Fotoğraflı)

8- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftası, VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit karşılaşmasıyla sona erecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

9- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 15. haftası, RAMS Global Cizre Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Spor Toto-Fenerbahçe Medicana, ON Hotels Alanya Belediyespor-Gaziantep Gençlikspor, İstanbul Gençlik-İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Şırnak/13.00/Ankara/Antalya/14.00/İstanbul/14.00/16.30) (Fotoğraflı)

10- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasına, Göztepe-Ortahisar Belediyespor maçıyla devam edilecek.

(İzmir/14.00) (Fotoğraflı)

11- Fas'ın ev sahipliğindeki Afrika Uluslar Kupası, Senegal ile Fas arasında oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

(Rabat/22.00) (Fotoğraflı)

12- NBA normal sezonunda Memphis Grizzlies ile Orlando Magic, İngiltere'nin başkenti Londra'daki The O2 Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Londra/20.00) (Fotoğraflı)

***

Kaynak: AA
