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Paris'te de Beers şubesinden tahmini 1 milyon avroluk takı çalan 4 hırsız motorla kaçtı

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Paris'te Vendome Meydanı yakınlarındaki de Beers şubesine sabah saatlerinde kalaşnikoflarla giren 4 hırsız, tahmini 1 milyon avro değerindeki takıları çaldı. Hırsızlar 2 ayrı motorla kaçtı, olayda yaralanan olmadı ve şube talimata kadar kapalı kalacak; savcılık soruşturma başlattı.

Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaca ünlü elmas üreticisi de Beers'in şubesinden tahmini değeri 1 milyon avroyu bulan takılar çalındı.

Ulusal basının emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Paris'te Vendome Meydanı yakınlarındaki de Beers şubesinde sabah saatlerinde soygun gerçekleşti.

Şubeye ellerinde kalaşnikoflarla giren 4 hırsız, 1 milyon avro değerinde olduğu tahmin edilen takıları çaldı.

Hırsızlar, birkaç dakika süren soygunun ardından olay yerinden 2 ayrı motora binerek kaçtı.

Soygun esnasında herhangi bir kişi yaralanmazken, de Beers'in söz konusu şubesi yeni bir talimata kadar kapalı kalacak.

Paris Savcılığı soygunla ilgili soruşturma başlattı.

De Beers'in merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunuyor.

Kaynak: AA
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