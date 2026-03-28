Paris'teki Amerikan bankasına yönelik saldırı girişimi hakkında soruşturma başlatıldı

Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı, Paris'teki Bank of America şubesine yönelik saldırı girişimi hakkında soruşturma başlattı. Gözaltına alınan şüpheli, sosyal medya üzerinden işe alındığını açıkladı.

Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığının (PNAT), başkent Paris'teki bir Amerikan bankası şubesine yönelik saldırı girişimi hakkında soruşturma başlattığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre polis, Paris'teki Bank of America'nın şubesi önünde gece saatlerinde 2 şüpheliyi fark etti.

Şüphelilerden birisi, çantasından üzerinde bir düzenek olan sıvı dolu bidonu çıkardı. Elinde çakmak olan şüpheli, el yapımı patlayıcıyı ateşe vermeye çalıştığı sırada polis tarafından gözaltına alındı. Diğer şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Gözaltına alınan şüpheli, verdiği ilk ifadede, bunu yapmak için sosyal medya platformu Snapchat üzerinden 600 avro karşılığında işe alındığını belirtti.

PNAT, bankaya yönelik saldırı girişimiyle ilgili terör örgütüyle bağlantılı biçimde kundaklama veya tehlikeli araç kullanarak zarar verme girişimi, yanıcı veya patlayıcı cihaz yapımı ve terör amaçlı suç örgütü kurma suçlarından soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
