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Paris Olimpiyatları'nda Türk Sporcuların Sonuçları

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Paris Olimpiyatları'nın 11'inci gününde Türk sporcuların aldığı sonuçlar açıklandı. Boksta Buse Naz Çakıroğlu finale yükselirken, Kadın Voleybol Milli Takımı çeyrek finalde Çin'i mağlup ederek yarı finale kaldı. Yelkende ise Türk sporcular final bileti alamadı. Ayrıca, güreş ve atletizm branşlarında da Türk sporcular mücadele etti.

(ANKARA) - Paris Olimpiyatları'nın 11'inci gününde, Boksta Buse Naz Çakıroğlu finale yükseldi. Kadın Voleybol Milli Takımı, çeyrek finalde Çin'i  3-2 mağlup ederek yarı finale kaldı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nın 11'inci gününde (06.08.2024) Türkiye'yi temsil edeen sporcuların aldığı sonuçlar şöyle:

Yelken

Olimpiyat Oyunları'nda milli yelkenciler Alican Kaynar ve Beste Kaynakcı'dan oluşan Nacra 17 Karışık Takımı, onuncu yarışı 13, on birinci yarışı 9 ve on ikinci yarışı 19. sırada bitirdi. Final bileti alamayan takım, oyunları 18. sırada tamamladı.

Yelkende Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu'ndan oluşan 470 karışık takımı, yedinci yarışı 14, sekizinci yarışı 5. bitirdi. Bu sınıfta son iki yarış olumuz koşullar nedeniyle iptal edilirken final bileti alamayan takım oyunları 16. sırada tamamladı.

Boks

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kg yarı finalinde Filipinler'den Aira Villagas'ı 5-0 yenerek adını finale yazdırdı. Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyat şampiyonluğu için 9 Ağustos Cuma akşamı Çin'den Yu Wu ile karşı karşıya gelecek.

Atletizm

Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Berke Akçam, erkekler 400m engel repesaj yarışında 48.72'lik derecesiyle serisini ilk sırada bitirerek yarı finale yükseldi.

Yasmani Copello Escobar, ısınma esnasında yaşadığı sıkıntı nedeniyle repesaj yarışına katılamadı.

Güreş

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kilo bronz madalya maçında Kuzey Kore'den Sol Gum Pak'ı 4-2 mağlup ederek Olimpiyat 3'üncüsü oldu. Kadın güreşinde olimpiyat madalyası kazanan ikinci sporcu olan Buse Tosun Çavuşoğlu Türkiye'ye Paris 2024 Olimpiyatları 3. madalyayı kazandırdı

Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, kadınlar 50 kg son 16 turunda Küba'dan Yusneylis Guzman Lopez'e 7-6 mağlup oldu. Kübalı Guzman Lopez'in yarı finalde yenilmesi sonrasında sporcu Evin Demirhan Yavuz,Olimpiyat Oyunları'na veda etti.

Milli güreşçi Burhan Akbudak, grekoromen stil 77kg son 16 turunda Macaristan'dan Zoltan Levai'ye 2-1 mağlup oldu. Sporcu, Macar Levai'nin finale yükselmesi durumunda bronz madalya mücadelesi için repesaj karşılaşmasına çıkacak.

Voleybol

Kadın Voleybol Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'i  3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları, yarı finalde 8 Ağustos Perşembe İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: ANKA / Güncel

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