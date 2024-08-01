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Paris 2024'te Gümüş Madalya Kazanan Yusuf Dikeç'in Tarzı Sosyal Medyada Olay Oldu

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in ekipman kullanmadan yaptığı atışlar ve duruşu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya getiren Yusuf Dikeç, tarzıyla büyük ilgi çekti.
Atıcılık müsabakalarında genelde sporcuların kullandığı lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizat tercih etmeyen Yusuf Dikeç, atış sırasındaki duruşuyla Paris 2024'ün sosyal medyada en çok konuşulan isimi oldu.
Ekipman kullanmadan rahat bir şekilde yaptığı atışlarla takım arkadaşıyla birlikte finalde mücadele ederek gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in fotoğrafı ve video görüntüleri sosyal medyada milyonlarca etkileşim aldı.
Çok sayıda uluslararası medya kuruluşunun sosyal medya hesaplarının yanı sıra milyonlarca takipçili hesaplar milli sporcunun görsellerini paylaştı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Paris'teki Olimpiyat Köyü'nden Yusuf Dikeç'in atış sırasındaki pozunu verdiği bir fotoğrafını paylaşarak, "Anlık Olimpiyat Köyü'nden bildiriyorum; herkes ayağını denk alsın! Yusuf Dikeç'imiz ve efsane pozu!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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