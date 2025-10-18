Haberler

Paramount Oteli Soruşturmasında 3 Tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Paramount Oteli' soruşturmasında, iş insanları Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil ve Sinan Görkem Gökçe tutuklandı. Diğer sanıklar için yurt dışı yasağı ve ev hapsi kararları alındı.

(İSTANBUL)"Paramout Oteli" soruşturmasında Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil ve Sinan Görkem Gökçe tutuklama, Şaban Kayıkçı ev hapsi, Melike Yüksel ise yurt dışı yasağı ve imza şartıyla mahkemeye sevk edildi.

2021'de Sedat Peker'in açıklamalarıyla gündeme gelen "Paramount Oteli'ne çökülmesi" iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "tefecilik" suçlamalarıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında iş insanı Cihan Ekşioğlu ile ABD'de olduğu bilinen Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

3 tutuklama istendi

Gözaltına alınan ve bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 5 isim; Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil ve Sinan Görkem Gökçe tutuklama, Şaban Kayıkçı ev hapsi, Melike Yüksel ise yurt dışı yasağı ve imza şartıyla mahkemeye sevk edildi. Savcılık yetkilileri, sevklerden önce Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil ve Sinan Görkem Gökçe ve Şaban Kayıkçı hakkında yurt dışı çıkış yasağı tedbirinin alındığını belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, perşembe sabahı şu açıklamayı yapmıştı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, şüpheliler Sezgin Baran KORKMAZ, Cihan EKŞİOĞLU, Çağlar ŞENDİL, Melike YÜKSEL, Sinan Görkem GÖKÇE, Şaban KAYIKÇI ve Alpan Keskin hakkında müşteki Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. A.Ş'ye yönelik müştekinin acze düşmesinden yararlanmak suretiyle 2019 yılı ve devamında müşteki şirketi yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları ve bu borcu faiz almak suretiyle müşteki şirkete verdikleri yine ayrıca müşteki şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu Muğla ili Bodrum ilçesi Torba mevkiinde bulunan hali hazırda ismi The Plaza Bodrum (eski Jumeirah Otel, Paramount Hotel, Be Premium Hotel) olan otelin de üst hakkını devraldıkları ve şüpheli Cihan Ekşioğlu ile şüpheli Şaban Kayıkçı ile birlikte hareket ederek üst hakkının bulunduğu oteli işlettikleri iddasıyla; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tefecilik, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde şüphelilerden;

1- Cihan EKŞİOĞLU

2- Çağlar ŞENDİL

3-Melike YÜKSEL

4-Sinan GÖRKEM GÖKÇE

5-Şaban KAYIKÇI

isimli şüpheliler yakalanmış olup, ikamet adres ve eklentileri ile araçlarında yapılan arama doğrultusunda haklarında gözaltına alma kararı verilmiştir. Soruşturma gizliliği gözetilerek titizlikle işlemlere devam olunmaktadır."

Sedat Peker gündeme getirmişti

"Paramount Oteli'ne çökülmesi" iddiası, yurt dışında olduğu bilinen suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş isimlerden Sedat Peker'in 2021'de yaptığı açıklamalarla gündeme gelmiş, günlerce kamuoyunda tartışılmıştı. Cihan Ekşioğlu'nun da otele "çökülmesi" sürecinde "tank" olarak ifade edilen bir araçla bölgeye geldiği belirtilmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
