Paramount Otel'e Çökmekle İddia Edilen 7 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL)"Paramount Otel"e çöküldüğü iddiasıyla ilgili aylar sonra operasyon başlatıldığını ve iş insanı Cihan Ekşioğlu ile Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararının verildiğini açıklayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada Bodrum Otel İşletmeleri Anonim Şirketine (Paramount Otel) TMSF'nin kayyım olarak atanmasına karar verildiği duyuruldu.

Yurtdışında olduğu bilinen Sedat Peker, 2021 yılında bir dizi açıklamada bulunmuş, Bodrum'da bulunan "Paramount Otel"e "çöküldüğünü" ileri sürmüştü. Operasyon aylar sonra başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, olayla ilgili aralarında iş insanı Cihan Ekşioğlu ile ABD'de olduğu bilinen Sezgin Baran Korkmaz'ın da bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. 16.00 sıralarında yeni bir açıklama yapan Başsavcılık, TMSF'nin Bodrum Otel İşletmeleri Anonim Şirketine (Paramount Otel) kayyım olarak atanmasına karar verildiğini kamuoyu ile paylaştı. Başsavcılığın son açıklaması şöyle:

"Otel işletmesine el kondu, TMSF kayyım atandı"

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, şüpheliler Sezgin Baran KORKMAZ, Cihan EKŞİOĞLU, Çağlar ŞENDİL, Melike YÜKSEL, Sinan Görkem GÖKÇE, Şaban KAYIKÇI ve Alpan Keskin hakkında müşteki Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. A.Ş'ye yönelik müştekinin acze düşmesinden yararlanmak suretiyle 2019 yılı ve devamında müşteki şirketi yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları ve bu borcu faiz almak suretiyle müşteki şirkete verdikleri yine ayrıca müşteki şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu Muğla ili Bodrum ilçesi Torba mevkiinde bulunan hali hazırda ismi The Plaza Bodrum (eski Jumeirah Otel, Paramount Hotel, Be Premium Hotel) olan otelin de üst hakkını devraldıkları ve şüpheli Cihan Ekşioğlu ile şüpheli Şaban Kayıkçı'nın birlikte hareket ederek üst hakkının bulunduğu oteli işlettikleri iddasıyla; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tefecilik, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında;

Şaban KAYIKÇI'nın yetkilisi olduğu Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş adına kayıtlı Muğla ili Bodrum ilçesi, Torba Mahallesi, Zeytinli Kahve Mevkii, 111 Ada 1 parselde bulunan The Plaza Bodrum isimli Otel ile şüpheli Şaban Kayıkçı'nın Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş de bulunan şirket ortaklık payına el konulmuş, yine Ceza Muhakemesi Kanununun 133. maddesi uyarınca Bodrum Otel İşletmeleri Anonim Şirketine TMSF'nin kayyım olarak atanmasına karar verilmiştir. Soruşturma gizliliği gözetilerek titizlikle işlemlere devam olunmaktadır"