Paralimpik Yüzme Milli Takımı dünya şampiyonası için Berlin'de hazırlandı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Paralimpik Yüzme Asbaşkanı Aydın Yıldırım'ın açıklamaları

Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı'nın açıklamaları

Milli Yüzücü Emine Avcu'nun açıklamaları

Milli Yüzücü Beytullah Eroğlu'nun açıklamaları

Milli Yüzücü Koral Berkin Kutlu'nun açıklamaları

Milli Takım, farklı kategorilerde altın, gümüş ve bronz madalyalar elde etti

BERLİN (AA) – Para Yüzme Milli Takımı, Uluslararası Almanya Şampiyonası'nda (IDM) kazandığı madalyalarla yüzleri güldürdü.

Milli Takımın kafile başkanı olan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Paralimpik Yüzme Asbaşkanı Aydın Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IDM'nin haziranda Portekiz'de yapılacak dünya şampiyonası öncesi önemli bir yarışma olduğunu belirtti.

Sporcuların burada kendilerini deneme fırsatı bulduğunu dile getiren Yıldırım, "Çok iyi sonuçlar elde ettik. Birden fazla madalyamız oldu. Çocuklarımızın özgüveni yerine geldi." dedi.

Yıldırım, IDM'de 9 sporcuyla neler yapabileceklerini gördüklerini ifade ederek, Portekiz'e özgüvenli gideceklerini söyledi.

Beytullah Eroğlu, Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Koray Berkin Kutlu gibi önemli sporculara sahip olduklarını ve burada önemli başarılar elde ettiklerini aktaran Yıldırım, "Gelecek bizimdir. Gelecek bu gençlerin elindedir." ifadesini kullandı.

Elde edilen dereceler sevindirdi

IDM'de 50 metre "sırtüstü" kategorisinde bronz ve 50 metre "kelebekte" gümüş madalya kazanan Milli Takımın kaptanı Beytullah Eroğlu, bayrak takımıyla da üçüncülük elde ettikleri için mutlu olduğunu anlattı.

Berlin'de düzenlenen IDM'ye dünya şampiyonası gibi büyük bir katılımın olduğuna işaret eden Eroğlu, "Bizim için dünya şampiyonası öncesi burası son virajda bir prova olmuş oluyor. Herkes için böyle oluyor ve herkes çok iyi hazırlanarak geliyor buraya. Buradan böyle mutlu dönmek bizleri çok mutlu ediyor. Dünya Şampiyonası'nda da başarı göstererek birçok madalya ile ülkemize dönmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

IDM'de altın madalya kazanan Sümeyye Boyacı, "Altın madalyayı aldığım için çok mutlu oldum. Şubat ayında Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiğim dereceyi bir üst seviyeye çıkararak kendi kariyerimin rekorunu kırdım. Aynı zamanda mevcut dönemdeki en iyi Avrupa derecesini elde ettim. Bu beni çok sevindirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Boyacı, birkaç ay sonra Portekiz'de düzenlenecek dünya şampiyonası için çok çalıştıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Tokyo'da kıl payıyla madalyayı kaçırmıştım. Ama bu beni çok daha kamçıladı ve çok daha iyi bir derece yapmamı sağladı. Şu anda daha henüz bir yıl bile geçmeden 2 saniye geliştirdim derecemi. Bu, 50 metrede kısa mesafe olduğu için, bizim için çok önemli büyük bir başarı. Tokyo'da kaybettiğim madalyadan daha büyük madalyalar kazanacağıma eminim."

IDM'de 150 metre "karışık" kategorisinde bronz madalya kazanan Emine Avcu, "Ülkem adına yararlı bir birey olabiliyorsam ne mutlu bana. Bundan sonra haziranda düzenlenecek dünya şampiyonasında bayrağımızı dalgalandırıp madalya getirmeyi hedefliyorum." dedi.

Avcu, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini kaydetti.

IDM'de 200 metre "serbest" kategorisinde altın madalya elde eden Koral Berkin Kutlu ise bundan sonra katılacağı yarışlarda da madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırmayı amaçladığını dile getirdi.