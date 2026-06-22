Papa 14. Leo, BM Dünya Gıda Programı'nı ziyaret etti Açıklaması

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, artık uluslararası eylemlerin merkezinde yer almadığını belirttiği insanın, beslenmesinden ziyade daha çok çatışmaların "beslendiğini" söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Roma'daki genel merkezini ziyaret eden Papa, WFP'nin yıllık yürütme kurulu toplantısına katılırken, ziyareti sırasında kurumun çalışmaları hakkında bilgi alıp, çalışanlarla bir araya geldi.

Papa 14. Leo, yürütme kurulu üyelerine yönelik konuşmasında, "Günümüzde krizler, artık münferit olaylar olmaktan çıkmış; uzun süren çatışmalar, kronik gıda güvensizliği, ekonomik dalgalanmalar ve artan iklim kırılganlıklarıyla karakterize edilen kalıcı gerçekliklere dönüşmüştür." dedi.

Uluslararası düzenin, kısmen çok taraflı sistemin krizi dolayısıyla giderek daha parçalı hale geldiğini dile getiren Papa, "Devletler, kaynaklarını giderek ulusal güvenlik, ekonomik büyüme ve iç istikrara yönlendirmekte, bu konular ile çok taraflı işbirliği arasındaki yakın bağlantıyı göz ardı etmektedirler. Ekonomik büyümeyi yönlendiren aynı güçler, çoğu zaman marjinalleşmeyi daha da kötüleştirmektedir." diye konuştu.

Papa, bir yandan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak insani yardımların bürokratik süreçlerle geciktirilebildiğini, diğer yandan ise gıda da dahil olmak üzere temel ihtiyaçlara erişimin, çoğu zaman ekonomik ya da stratejik değerlendirmeler tarafından şekillendirildiğini söyledi.

Bu durumun ciddi bir etik sorun yarattığının altını çizen Papa, "İnsan, artık uluslararası eylemlerin merkezine tutarlı biçimde konulmamaktadır. Çatışmalar, insanların beslenmesine göre daha kolay şekilde 'beslenmektedir'. Bu gerçeklik sadece operasyonel yetersizlikleri değil, aynı zamanda siyasi ve ahlaki önceliklerdeki temel bir dengesizliği de yansıtmaktadır." ifadelerini kullandı.

Hükümetlere ve halklara çağrı

Papa, açlıkla mücadele konusunda bütün hükümetlere ve halklara çağrıda bulunarak "Açlıkla ve onun temel nedenleriyle mücadeleye yönelik taahhütlerini yenilesin ve güçlendirsinler. Bu amaçla ayrılan kaynakları artırıp yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını engelleyen bariyerleri kaldırsınlar. Bu çağrının etkili bir şekilde hayata geçirilebilmesi için gereksiz bürokrasinin azaltılması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Temel insani ihtiyaçların ticarileştirilmesine karşı koymanın da önemli olduğunu vurgulayan Papa, şöyle devam etti:

"Gıda, su ve sağlık hizmetleri piyasa kaygılarına veya jeopolitik çıkarlara tabi kılınamaz. Yeterli gıdaya erişim, her insanın onuruna dayanan temel bir insan hakkıdır. Bu ihtiyacı karşılamak, sadece acıyı hafifletmekle kalmaz, aynı zamanda jeopolitik istikrarsızlığın temel nedenlerini de ele alır. Gerçekten de gıda güvenliği, küresel güvenliğin temel bir bileşenidir."

Papa, ayrıca WFP'nin oynadığı rolü överek "WFP, siyasi, ekonomik veya teknik bir aktörden daha fazlasıdır, uluslararası dayanışmanın somut bir ifadesidir. Ulusal kurumların geri çekildiği ve toplumsal ağların çözüldüğü yerlerde, onun varlığı insani krizlerin geri dönülmez bir çöküşe dönüşmesini engellemeye yardımcı olmaktadır." şeklinde konuştu.

Papa, WFP çalışanlarına: "Sizler umudu temsil ediyorsunuz"

Papa 14. Leo konuşmasının ardından, WFP merkezinde farklı ülkelerde sahada görev yapan bazı WFP çalışanlarıyla çevrim içi toplantıda bir araya geldi ve onlara "Siz en ön safta yer alıyorsunuz, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyorsunuz, yaptığınız iş için çok teşekkür ediyorum. Lütfen mesajımı iletin ekip arkadaşlarınıza." dedi.

Papa ayrıca genel merkezdeki WFP çalışanlarına hitaben yaptığı konuşmada da "Sizler umudu temsil ediyorsunuz." ifadesini kullandı.

WFP İcra Direktörü Vekili Carl Skau da Papa'ya, "Güzel sözleriniz çok teşekkür ediyoruz. Sizin burada bulmanız bizim için bir hediye, çalışmalarımızı teşvik edecek bir ziyaret." diye konuştu.

Papa, WFP çalışanları ve aileleriyle tek tek selamlaşarak, kuruluştan ayrıldı.