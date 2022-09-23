Panama vatandaşı kadın Müslüman olup Ayşe ismini aldı Güncel Haberler Bursa'da müftülüğe başvuran Panama vatandaşı kadın, Müslüman olup "Ayşe" ismini aldı. Bursa'da müftülüğe başvuran Panama vatandaşı kadın, Müslüman olup "Ayşe" ismini aldı. Bursa Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Tatıana Maır Castılloo için müftülükte ihtida merasimi düzenlendi. İl Müftü Yardımcısı Yavuz Yıldız rehberliğinde kelimeişehadet getiren Castılloo, Müslüman oldu. Yıldız, Ayşe ismini alan kadına İslam'ın temel esaslarıyla ilgili bilgiler verdi, Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve İslamiyet hakkında genel bilgilerin bulunduğu kitaplar hediye etti. Güncel Kaynak: AA / Uğur Ulu Panama Bursa Güncel Haberler

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