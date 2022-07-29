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"Pamukova kavunu", tezgahlarda satışa çıktı

'Pamukova kavunu', tezgahlarda satışa çıktı

Sakarya'da geçen yıl coğrafi işaret alan "Pamukova kavunu", tezgahlardaki yerini aldı.

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Sakarya'da geçen yıl coğrafi işaret alan "Pamukova kavunu", tezgahlardaki yerini aldı.

Rengi, kokusu ve tadıyla bölgede ünlenen kavun, tezgahlarda satılmaya başlandı.

Üretici Necip Öçal, mevsimin ilk mahsullerini aldıklarını söyledi.

Öçal, "Osmanlı'dan kalma, tohumunda hiçbir karışım olmayan Pamukova kavununu ben ve birkaç arkadaş dışında yetiştiren yok. Yetiştirsek de az miktarda yetiştirebiliyoruz. Tohumu kaliteli ve yerli. Bunu yetiştirmek, çıkartmak her yiğidin harcı değil. Kavunumuzun neslini devam ettirmek için uğraşan bir avuç üretici dışında üreten yok." diye konuştu.

Üretici Mehmet Kapucu da "Üretimi canlandırmak için, Pamukova kavununu eski günlerine geri döndürmek için birbirimize destek olup meyveyi dünyaya tanıtmalıyız." dedi.

AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel

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