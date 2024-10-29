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Palandöken'e Cumhuriyet tırmanışı

Palandöken'e Cumhuriyet tırmanışı
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ERZURUM Atatürk Üniversitesi öğrencileri, 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Palandöken Dağı'nın karlı zirvesine Cumhuriyet tırmanışı gerçekleştirdi.

ERZURUM Atatürk Üniversitesi öğrencileri, 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Palandöken Dağı'nın karlı zirvesine Cumhuriyet tırmanışı gerçekleştirdi. Öğrenciler zirvede açtıkları Atatürk posteri ve Türk bayrağı eşliğinde saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 400 rakımındaki oteller bölgesine saat 09.00 sıralarında otobüslerle gelen 163 kişilik ekip, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Dağcılık ve Dağ Kayağı Antrenörü Yıldırım Beyazıt Öztürk önderliğinde tırmanışa geçti. Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü'nün organizasyonu olan tırmanışa, çeşitli fakültelerde öğrenim gören 163 öğrenci katıldı. Güneşli havada, tek sıra yürüyen grup, 2 bin 900 rakımda ihtiyaç molası verdi, burada hatıra fotoğrafları çektirdi.

Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıl dönümünde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde tırmanışlar ve törenler olduğunu vurgulayan TDF Antrenörü Yıldırım Beyazıt Öztürk, böylesine anlamlı bu tırmanışa katılanları kutladı. Öğrencileri zirve yürüyüşünde tek sıra halinde olmaları konusunda uyaran Öztürk, "Bulunduğumuz yer toprak ama yukarı doğru çıktıkça bizi 40 santime kadar kar bekliyor. Bu nedenle özellikle kıyafetleri uygun olmayanlar tırmanışı burada sonlandırsın. Yürüyüş boyunca antrenörlerimiz sizlere yardımcı olacak" diye konuştu.

Cumhuriyet tırmanışını 20 yıldır geleneksel olarak sürdürdüklerini vurgulayan Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü Dağcılık Antrenörü Yunus Emre Karaca, "Atatürk Üniversite'sinin geleneksel olarak düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı zirve tırmanışını her yıl coşku ile kutluyoruz. Bu yıl da tırmanışa 163 öğrenci katıldı. Tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Meryem Aka, "Bugün Cumhuriyet Bayramı'mız hepimiz çok mutluyuz. Toprakta başlayıp karda bitecek olan çok güzel bir yürüyüşle buradayız. Herkese nice güzel bayramlar diliyorum" diye konuştu.

Dağcılar, jandarmanın güvenliği altında 3 saatlik yürüyüşten sonra Palandöken'in zirvesinde Türk bayrağı açıp, saygı duruşunda bulundu. Burada da fotoğraf çekilen öğrenciler daha sonra inişe geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Atatürk Üniversitesi Palandöken Dağı Erzurum Spor

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