Pakistan Başbakanı Şerif, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Cedan ile görüştü

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan ile görüşmesinde, ülkesinin iki ülke arasındaki işbirliğini genişletme konusundaki kararlılığını ifade etti.

Pakistan Başbakanlık Ofisinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Cedan, başkent İslamabad'a yaptığı bir günlük ziyaret kapsamında Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi.

Pakistan halkının ve hükümetinin her zaman Suudi Arabistan halkıyla dayanışma içerisinde olduğu belirten Şerif, bunun iki ülke arasında kalıcı bir bağ olduğunun altını çizdi.

Şerif ayrıca, ülkesinin ticaret, yatırım ve ekonomik kalkınma başta olmak üzere her alanda Suudi Arabistan ile işbirliğini genişletme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Cedan da ülkesinin, Pakistan ile uzun süreli ve köklü bağlarını daha da güçlendirme konusundaki kararlılığını dile getirdi.