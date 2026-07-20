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Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Kanadalı mevkidaşı Anand ile ikili ilişkileri görüştü

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Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, İslamabad'da bir araya gelerek ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı. Taraflar, karşılıklı fayda sağlayan ortaklığı güçlendirme ve öncelikli sektörlerde işbirliğini genişletme konusunda mutabık kaldı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki görüşmede ikili ilişkileri ele aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamaya göre, Dar ve Anand İslamabad'da bir araya geldi.

Pakistan-Kanada ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı görüşmede, taraflar "karşılıklı fayda sağlayan ortaklığın" daha da güçlendirilmesine yönelik bağlılıklarını yineledi.

Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki öncelikli sektörlerde işbirliğini genişletme konusunda mutabık kalındı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
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