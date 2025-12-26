Haberler

Pakistan ile Birleşik Arap Emirlikleri, yakın işbirliğini sürdürme konusunda mutabık

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekerek, ekonomi, yatırım, enerji ve teknoloji alanlarında yakın ilişkilerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşerek yakın işbirliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Pakistan'ın Geo News kanalına göre Şerif, ülkeye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren bin Zayid ile bir araya geldi.

İkili ilişkilerin geliştirilmesinin öneminin ele alındığı belirtilen görüşmede, işbirliğinin sürdüğü alanlarda kaydedilen ilerlemelerin değerlendirildiği bildirildi.

Görüşmede iki liderin, ekonomi, yatırım, enerji, altyapı ve teknoloji alanlarında işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurguladıkları, ortak menfaat alanlarında yakın işbirliğini sürdürme konusundaki taahhütlerini yineledikleri kaydedildi.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda görüşmelerin oldukça "samimi ve yapıcı" geçtiğini belirterek, "Pakistan, BAE ile uzun süredir devam eden köklü bağlarından gurur duymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
