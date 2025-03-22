Pakistan ve Afganistan İlişkileri: Dışişleri Bakanı İle Özel Temsilcinin Görüşmesi

Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, ülkeye resmi ziyarette bulunan Pakistan'ın Afganistan Özel Temsilcisi Muhammed Sadık ile başkent Kabil'de görüştü.

Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hafız Ziya Ahmed, X sosyal medya platformundan görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, görüşmede siyasi ve ekonomik işbirliği, transit geçiş ve halklar arası etkileşim gibi konuların ele alındığı belirtildi.

Görüşmede, Torkham Sınır Kapısı'na işaret edilerek, ticaretin ve transit geçişlerin engellenmesinin her iki ülkeye de zarar verdiği vurgulandı.

Muttaki, Pakistan'dan Afgan mültecilerin zorla sınır dışı edilmesi yerine, "kademeli ve onurlu" şekilde geri gönderilmelerini talep etti.

Pakistan'ın Afganistan Özel Temsilcisi Sadık da Afganistan vatandaşlarının vize almasını kolaylaştırmaya yönelik adım atma konusunda söz verdi.

BM verilerine göre, Pakistan'da yaklaşık 1 milyon 340 bin Afgan mülteci ve 468 bin 800 düzensiz Afgan göçmen bulunuyor. Ekim 2023'ten bu yana Pakistan'da bulunan 820 binden fazla Afgan ülkesine döndü.

Pakistan-Afganistan sınırı

Pakistan-Afganistan sınırı 2 bin 670 kilometreden oluşuyor ve iki ülke arasında 18 sınır geçişi bulunuyor. Afganistan'ın Nangerhar vilayetindeki Torkham ve Kandahar vilayetinde bulunan Spin Boldak sınır kapıları, iki ülke arasındaki en yoğun geçiş noktaları olarak öne çıkıyor.

İki ülkenin güvenlik güçleri arasında sınırda zaman zaman silahlı çatışma ve ölümlere varan gerilimler oluyor.

Bu çatışmalardan sonra sınır kapılarında yaşanan aksilikler, özellikle denize kıyısı bulunmayan Afganistan'ı ekonomik açıdan olumsuz etkiliyor.