Pakistan Enerji Bakanı: Pakistan Yenilenebilir Enerjiyle Sosyoekonomik Kalkınma Sağlayacak

İSLAMABAD, 21 Mart (Xinhua) -- Pakistan Enerji Bakanı Khurram Dastgir Khan, hükümetin yenilenebilir enerjiyle sosyoekonomik kalkınmayı desteklemek üzere çaba sarf ettiğini ve Pakistan'ın düşük karbonlu, yenilenebilir enerjiye dayanan bir ekonomi olma hedefini güçlendirdiğini söyledi.

İSLAMABAD, 21 Mart (Xinhua) -- Pakistan Enerji Bakanı Khurram Dastgir Khan, hükümetin yenilenebilir enerjiyle sosyoekonomik kalkınmayı desteklemek üzere çaba sarf ettiğini ve Pakistan'ın düşük karbonlu, yenilenebilir enerjiye dayanan bir ekonomi olma hedefini güçlendirdiğini söyledi.

Pazartesi günü Pakistan'ın kuzeybatısındaki Mansehra kentindeki bir şebeke istasyonunun açılış töreninde konuşan bakan, "Pakistan, ekonomik kalkınma ve halkın refahı için yenilenebilir ve çevre dostu enerji kaynaklarını teşvik ediyor" ifadelerini kullandı.

Khan, Pakistan'ın elektrik konusunda kendi kendine yeterli hale gelmesi ve halkın refahı için kaçınılmaz olan enerji erişimi ve sürdürülebilir kalkınmayı artırmak için rüzgar, hidroelektrik ve güneş enerjisi gibi tüm yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik ettiklerini vurguladı.

Pakistan hükümetinin, ülkenin düzenli şekilde kalkınmasına güçlü şekilde inandığını ve ülkenin farklı kentlerinden çok sayıda enerji projesi başlattığını dile getiren bakan, durdurulan enerji projelerindeki çalışmaların da hızlandırıldığını sözlerine ekledi.

Khan, zor döneme karşın hükümetin, ülkeyi mevcut zorluklardan çıkarıp ilerleme ve kalkınma yoluna sokmaya çalıştığını söyledi.