Pakistan'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarları hareketlendi

Pakistan'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarları hareketlendi.

Başkent İslamabad'ın dışında kurulan kurban pazarına ülkenin birçok şehrinden kurbanlık getirildi.

Satıcılar, kurbanlarını satabilmek için hayvanlarını renkli takı ve kınalarla süslerken, farklı bölgelerden gelen alıcılar da bütçelerine uygun kurbanı bulabilmek için çadır çadır gezdi.

Büyükbaş hayvanların fiyatları 120 bin ile 500 bin Pakistan rupisi (Yaklaşık 10 bin TL- 41 bin 500 TL) arasında değişkenlik gösterdi.

Bazı satıcılar özenle baktıkları büyükbaş hayvanlarını 1,2 milyon Pakistan rupisinden (Yaklaşık 100 bin TL) satışa sundu.

Küçükbaş hayvanların fiyatları ise ortalama 50 bin ile 100 bin Pakistan rupisi (4 bin 150 TL- 8 bin 300 TL) arasında değişiyor.

Öte yandan, yağmurun yağmasıyla çamura dönüşen yollar pazarı ziyaret edenlerin zor anlar yaşamasına neden oldu.

Kurban Bayramı'na Kovid-19 tedbirleri

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezi (NCOC), Kurban Bayramı için alınan Kovid-19 tedbirlerine dair bildiri yayımladı.

Buna göre, bayram namazının açık alanlarda kılınması, camilerde ise kapı ve pencereler açık olacak şekilde namazın idrak edilmesi istendi.

İmamlardan hutbe ve vaazlarını kısa tutması talep edilirken, hasta, yaşlı ve çocuklara bayram namazına katılmaması çağrısı yapıldı.

Camilere gidenlerin maske takması ve cemaatin sosyal mesafeye uyması zorunlu tutuldu.

Pakistan'da Kurban Bayramı 10 Temmuz'da başlayacak.