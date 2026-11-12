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Pakistan Başbakanı Şerif, Antalya'daki iklim zirvesinde temiz enerji için fon istedi

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Antalya'daki COP31'de temiz enerji için daha fazla finansman istedi. Şerif, Pakistan'ın 2035'e kadar düşük karbonlu enerji üretimi için yaklaşık 138 milyar dolara, kömürün güneşle değiştirilmesi için de 50 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, temiz enerjiyi yaygınlaştırma çabalarını sürdürülebilmeleri için ülkesine daha fazla finansman sağlanması çağrısında bulundu.

Şerif, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) marjında ??gerçekleştirilen "2035'e Doğru Temiz Enerji Geçişi: Geleceğe Enerji Vermek" başlıklı oturumda konuştu.

Pakistan'ın çatı üstü güneş enerjisi kapasitesini genişlettiğine dikkati çeken Şerif, "Şu anda temiz enerji kaynakları, enerji sepetimizin yaklaşık yüzde 55'ini oluşturuyor. 2030'a kadar satılan yeni araçların yüzde 30'unun elektrikli olmasını hedefliyoruz." dedi.

Temiz enerjiyi yaygınlaştırma çabaları ve geçiş sürecini sürdürebilmek amacıyla daha fazla finansmana ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Şerif, Pakistan'ın 2035 yılına kadar düşük karbonlu enerji üretimi için yaklaşık 138 milyar dolara, kömürün güneş enerjisiyle değiştirilmesi için 50 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Nükleer enerji kapasitelerini de genişlettiklerini vurgulayan Şerif, "Ekonomilerimizi, halkımızı yoksullaştırmadan güçlendirelim. Evlerimizi, gezegenimizi karanlığa gömmeden aydınlatalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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